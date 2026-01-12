Skispringen: Hoffmann lässt Japan "höchstwahrscheinlich" aus

Skispringer Felix Hoffmann verpasst "höchstwahrscheinlich" auch den anstehenden Weltcup im japanischen Sapporo. Seine Knieprobleme werden "von Tag zu Tag besser", sagte der 28-Jährige am Montag in München bei der Einkleidung für die Olympischen Winterspiele, aber "mit der Entscheidung, Pause zu machen, hat sich ein bisschen eine Erkältung breit gemacht."

Aufgrund der Reisestrapazen werde er in Japan "höchstwahrscheinlich aussetzen", um bei der anschließenden Skiflug-WM in Oberstdorf wieder fit zu sein. Hoffmann hatte nach der Vierschanzentournee über Kniebeschwerden geklagt und ebenso wie der erkältete Philipp Raimund am vergangenen Wochenende in Zakopane pausiert.

Raimund wird dagegen wohl mit nach Japan fliegen. Es gehe ihm "definitiv besser", sagte er: "Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich hoffe, dass ich auch am Wochenende in Japan dabei sein kann."