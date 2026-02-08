Skispringen: Raimund im letzten Training stark

Skispringer Philipp Raimund hat im letzten Training vor der Olympia-Entscheidung von der Normalschanze Medaillenhoffnungen geweckt. Der 25-Jährige gewann am Sonntagabend die ersten beiden Trainingsdurchgänge in Predazzo, im dritten wurde er Zweiter hinter Weltmeister Marius Lindvik aus Norwegen. Damit geht der Oberstdorfer als einer der Topfavoriten in den Wettkampf am Montag (19.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Raimund flog auf 100,0, 104,5 und die Tagesbestweite von 106,0 m und lag dreimal vor Weltmeister Domen Prevc. Der Slowene, der das erste Training am Donnerstag noch ausgelassen hatte, kam nicht über die Ränge vier, zehn und 21 hinaus.

Zweitbester DSV-Adler war Felix Hoffmann mit einem vierten und zwei achten Plätzen. Auch der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (12./15./14.) und Pius Paschke (15./16./23.) zeigten gute Sprünge.