Skispringen: Schmid schon ausgeschieden - Kvandal führt

Skispringerin Katharina Schmid hat im letzten großen Wettkampf ihrer Karriere eine herbe Enttäuschung erlebt. Die deutsche Fahnenträgerin flog auf der großen Olympiaschanze von Predazzo bei schwierigen Windverhältnissen nur auf 96,5 m und verpasste als 42. den zweiten Durchgang klar. Auf Goldkurs liegt Eirin Maria Kvandal vor drei weiteren Norwegerinnen.

Auch die übrigen Deutschen wurden ein Opfer der Bedingungen. Juliane Seyfarth liegt dank ihrer frühen Startnummer als Neunte noch am besten im Rennen. Agnes Reisch folgt auf dem 13. Rang, Vizeweltmeisterin Selina Freitag schaffte als 28. nur mit Mühe den Einzug in den zweiten Durchgang.

In Predazzo wird die erste Olympiasiegerin von einer Großschanze gesucht, bislang wurde Gold nur vom kleinen Bakken vergeben. Weltmeisterin Nika Prevc aus Slowenien, deren Bruder am Samstag an gleicher Stelle Gold geholt hatte, belegt als beste Nicht-Norwegerin den fünften Rang.