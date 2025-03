Skispringen: Schmids WM-Medaille soll Männern Mut machen

Katharina Schmid sieht die eigene WM-Medaille im Teamwettkampf auch als Ansporn für die zuletzt formschwachen deutschen Skisprung-Männer. "Ich hatte auch schwere Wochen, genau wie sie. Jetzt gehe ich mit einer Medaille weg. Das kann Mut machen", sagte die Oberstdorferin nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit dem DSV-Quartett am Samstag in Trondheim.

Schmid war ähnlich wie Pius Paschke, Andreas Wellinger und Co. stark in die Saison gestartet, führte den Gesamtweltcup an, verlor dann aber den Faden und landete regelmäßig außerhalb der Top 10. Am Samstag durfte sie bei der WM dennoch zur Siegerehrung gehen.

"Die Jungs wissen, was sie zu tun haben", sagte Schmid: "Ich hoffe, dass sie ihre Sprünge finden und wieder ins Fliegen kommen - und dann hoffentlich auch Medaillen heimbringen." Die deutschen Skisprung-Männer starten am Sonntag mit dem Einzel von der Normalschanze (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in die WM.