Slalom: Dürr ohne Flow - Aicher scheidet aus

Lena Dürr hat beim WM-Slalom in Saalbach-Hinterglemm kaum mehr eine Chance auf die erhoffte Medaille. Zur Dritten Mikaela Shiffrin fehlen der 33-Jährigen nach dem ersten Durchgang bereits 1,21 Sekunden. Die Führende Camille Rast aus der Schweiz liegt vor dem zweiten Lauf um 13.15 Uhr (ZDF und Eurosport) satte 1,93 Sekunden vor Dürr, die zunächst Rang acht belegt. Emma Aicher schied aus.

Dürr ging allerdings leicht angeschlagen ins Rennen. Am Freitagabend hatte sie deshalb auf die Startnummern-Zeremonie verzichtet. "Das waren ganz spezielle Bedingungen. Ich bin nicht zufrieden und ganz schön genervt. Ich bin nicht so richtig in den Flow gekommen. Es war schwierig. Der Lauf ist auch sehr lang. Unten ging mir schon etwas die Puste aus", sagte die deutsche Topläuferin.

Sie hoffe, dass sie im zweiten Lauf noch einmal "alles reinlegen kann. Ich versuche, es noch einmal zu wenden". Gesundheitlich ginge es ihr "etwas besser", am Freitag wäre sie "nur im Bett gelegen, da ging gar nichts".

Rast liegt 0,58 Sekunden vor Katharina Liensberger aus Österreich. Shiffrin hat 0,72 Sekunden Rückstand zur Spitze. Die Amerikanerin könnte mit einer weiteren Medaille einen neuen Rekord aufstellen. Mit dem Sieg in der Team-Kombination hatte Shiffrin ihre 15. Medaille (8-mal Gold/4-mal Silber/3-mal Bronze) bei einer WM gewonnen und damit die Rekordhalterin Christl Cranz (12-mal Gold/3-mal Silber) eingeholt.

Am Sonntag schließt der Slalom der Männer (9.45/13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) die WM in Saalbach-Hinterglemm ab. Linus Straßer hat durchaus Medaillenchancen.