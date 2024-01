Slalom in Adelboden: Straßer auf Podestkurs

Anzeige

Skirennläufer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom im Schweizer Adelboden beste Chancen zumindest auf einen Platz auf dem Siegerpodest. Der Münchner ist nach dem ersten Lauf auf dem Chuenisbärgli Vierter. Vom Norweger Alexander Steen Olsen auf Rang eins trennen ihn 0,38 Sekunden, vom Italiener Tommaso Sala auf Rang drei 0,15 Sekunden.

Zweiter nach dem ersten Lauf ist Atle Lie McGrath, der nur 0,05 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Steen Olsen liegt. Der WM-Fünfte Sebastian Holzmann qualifizierte sich ebenfalls für das Finale, er fuhr im Zwischenklassement auf Rang zwölf.

"Ganz optimal hat es sich nicht angefühlt", sagte Straßer, der zunächst die Bestzeit hielt - auch angesichts der mäßigen Sicht aufgrund von Nebel und leichtem Schneefall - in der ARD. Er betonte aber: "Die Piste hält, einem guten zweiten Lauf sollte nichts im Weg stehen." In den vergangenen drei Jahren war Straßer in Adelboden jeweils aufs Podest gefahren.