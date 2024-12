Slalom in Alta Badia: Straßer als 18. in den zweiten Lauf

Skirennläufer Linus Straßer hat in seiner Spezialdisziplin Slalom trotz großer Probleme den zweiten Lauf erreicht. Der Münchner belegte beim Rennen in Alta Badia in einem schwierigen ersten Durchgang mit zahlreichen Ausfällen den 18. Rang und wahrte die Chance auf die ersten Punkte nach zuletzt zwei enttäuschenden Auftritten. In dieser Saison bedeutete bislang Platz sieben in Levi den einzigen Lichtblick für ihn.