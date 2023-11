Slalom in Gurgl: Straßer nach Patzer weit zurück

Anzeige

Skirennläufer Linus Straßer hat beim ersten Männer-Weltcuprennen der Saison wenig Hoffnung auf einen Podiumsplatz. Bei der Premiere in Gurgl/Österreich liegt der Münchner nach dem ersten Slalom-Durchgang nur auf dem 14. Platz, sein Rückstand zur Spitze beträgt 1,67 Sekunden.

Der WM-Neunte Straßer (31) leistete sich kurz nach dem Start einen schweren Patzer, der ihn viel Zeit kostete. Sebastian Holzmann (Oberstdorf/+1,71), WM-Fünfter, setzte sich direkt hinter Straßer zunächst auf den 15. Platz. Fabian Himmelsbach (Sonthofen), Anton Tremmel (Rottach-Egern) und Weltcup-Debütant Linus Witte (Bad Aibling) kamen allesamt nicht ins Ziel. Bestzeit fuhr der Österreicher Manuel Feller. Der zweite Durchgang beginnt um 13.45 Uhr (Eurosport).

Nach dem Abbruch des Riesenslaloms in Sölden Ende Oktober wegen starken Windes waren am vergangenen Wochenende beide Abfahrten in Zermatt/Cervinia abgesagt worden. Es gab zu viel Wind und zu viel Schnee. Dadurch ist der Slalom in Gurgl das erste Rennen des Skiwinters für die Männer.