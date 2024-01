Slalom in Kranjska Gora: Dürr fährt um den Sieg mit

Anzeige

Skirennläuferin Lena Dürr fährt beim Weltcup-Slalom im slowenischen Kranjska Gora um den Sieg mit. Die 32 Jahre alte Münchnerin liegt bei schwierigen Bedingungen nach dem ersten Lauf in Lauerstellung und zeitgleich mit Leona Popovic aus Kroatien auf Rang zwei. Ihr Rückstand auf die Bestzeit von Olympiasiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei beträgt 0,26 Sekunden.

Neben Dürr zeigten auch zwei Teamkolleginnen eine starke Leistung. Emma Aicher als 14. und Jessica Hilzinger als 19. qualifizierten sich bei anhaltendem Regen und brüchiger Piste ebenfalls für das Finale. Lediglich Andrea Filser schied aus.

Bereits ausgeschieden ist überraschend Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin, am Vortag im Riesenslalom nur Neunte, fädelte an einem Tor ein. Es ist ihr erster Ausfall in einem Slalom seit zwei Jahren, damals passierte ihr das Missgeschick ebenfalls in Kranjska Gora. Zuvor hatte sie in ihrer Spezialdisziplin im Januar 2020 in Zagreb das Ziel nicht erreicht.