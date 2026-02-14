Slopestyle-Quali der Snowboarder auf Sonntag vorverlegt

Die deutschen Snowboarder Annika Morgan und Noah Vicktor bestreiten ihre Qualifikation für den Slopestyle-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Norditalien früher als geplant. Wegen des angekündigten schlechten Wetters wurden die Qualifikationsläufe vom Montag auf den Sonntag vorverlegt: Die Männer starten um 10.15 Uhr und 11.15 Uhr, die Frauen sind um 14.15 und 15.15 Uhr an der Reihe.

Bei den Frauen sollen die Medaillen dann am Dienstag ab 13.00 Uhr (ARD und Eurosport) im Livigno Snow Park vergeben werden, die Männer küren ihren Olympiasieger am Mittwoch ab 12.30 Uhr (ZDF und Eurosport). Im Big Air hatten sowohl Morgan als auch Vicktor die Qualifikation für die Entscheidung verpasst. Der Slopestyle gilt bei beiden als die bessere Disziplin, eine Medaille wäre dennoch eine Überraschung.