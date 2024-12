Snowboard: Hofmeister scheitert wieder an Coratti

Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister kommt in diesem Winter weiter nicht richtig in Fahrt. Die 28-Jährige aus Bischofswiesen scheiterte beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo/Italien im Viertelfinale des Parallel-Riesenslaloms erneut an Lokalmatadorin Jasmin Coratti und muss weiter auf ihre erste Podestplatzierung in dieser Saison warten. Schon am Donnerstag in Carezza war sie im Duell mit der 23-jährigen Südtirolerin unterlegen - ebenfalls in der Runde der letzten Acht.