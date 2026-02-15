Snowboardcross: Ulbricht/Fischer verpassen Medaille im Mixed

Die deutschen Snowboardcrosser haben im Mixed-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Norditalien eine Medaille verpasst. Beim Olympiasieg von Huw Nightingale und Charlotte Banks aus Großbritannien schieden Leon Ulbricht und Jana Fischer am Sonntag im Livigno Snowpark im Halbfinale als Dritte ihres Laufes aus, im kleinen Finale fuhr das Duo dann noch auf den siebten Gesamtrang.

Damit bleibt das deutsche Team im Snowboardcross bei den Winterspielen ohne Edelmetall. Silber im Mixed ging an Lorenzo Sommariva und Michela Moioli aus Italien, Bronze sicherten sich Loan Bozzolo und Lea Casta aus Frankreich.

"Leon hat es extrem gut gemacht heute und jeden seiner Läufe gewonnen", lobte Fischer nach der Entscheidung ihren Teamkollegen. "Der Start taugt mir nicht ganz so, ich habe mich unten gut zurückgekämpft, aber im Halbfinale hat es leider nicht gereicht", fügte die Athletin vom SC Löffingen an. Ulbricht sprach von einem für ihn persönlichen "versöhnlichen Abschluss. Wir haben eine gute Show geliefert."

Im Viertelfinale hatten sich Ulbricht/Fischer noch als Zweite ihres Laufes durchgesetzt, auch im Halbfinale übergab Ulbricht als Führender an seine Teamkollegin. Die 26-Jährige musste den Vorsprung jedoch bereits kurz nach dem Start abgeben und ihre Konkurrentinnen aus Australien und Italien ziehen lassen.

Im Vorfeld hatte Bundestrainer Bernard Loer mit Blick auf den vierten Platz von Ulbricht/Fischer beim Weltcup Mitte Dezember in Cervinia noch Hoffnung geschöpft: "Wir hoffen, dass für Jana ordentlich Zeit herausgefahren wird und sie ihr Polster halten kann", sagte Loer nach dem Einzelwettbewerb der Männer am Donnerstag.

Dort waren Ulbricht und der zweimalige Gesamtweltcupsieger Martin Nörl bereits im Viertelfinale ausgeschieden, nachdem sie miteinander kollidiert waren. Fischer ereilte am Freitag im Einzelwettbewerb der Frauen ebenfalls das Aus im Viertelfinale.