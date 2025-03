Snowboardcross: Ulbricht gewinnt Weltcup in der Türkei

Leon Ulbricht hat den deutschen Snowboardcrossern den ersten Saisonsieg beschert. Einen Monat vor dem WM-Rennen in St. Moritz/Schweiz gewann der zweimalige Junioren-Weltmeister den Weltcup im türkischen Erzerum. "Es ist wunderbar", sagte Ulbricht, "ich habe das nicht erwartet, weil es in der Qualifikation nicht so gut gelaufen ist. Ich bin super happy."