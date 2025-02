St. Anton will alpine Ski-WM 2033

Bereits in acht Jahren sollen in Österreich erneut die alpinen Ski-Weltmeisterschaften stattfinden. St. Anton am Arlberg hat angekündigt, sich für die Wettbewerbe 2033 bewerben zu wollen. Dies bestätigte Christian Scherer, Generalsekretär des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV), am Rande der laufenden WM in Saalbach-Hinterglemm.