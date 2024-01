Starostin hofft auf Einbürgerung bis Jahresende

Anzeige

Eiskunstläufer Nikita Starostin ist guter Hoffnung, dass sein Einbürgerungsverfahren bis zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen ist. "Bisher habe ich alle Tests und Prüfungen bestanden", sagte der 21-Jährige nach seinem 14. Platz im Kurzprogramm der Männer-Konkurrenz bei den Europameisterschaften im litauischen Kaunas.

Der in St. Petersburg geborene Wahl-Dortmunder kann nach den Regularien des Eislauf-Weltverbandes ISU nach der Freigabe durch den russischen Verband seit 2021 für die Deutsche Eislauf-Union DEU starten. Für eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand allerdings muss der deutsche Vize-Meister zwingend einen deutschen Pass besitzen.