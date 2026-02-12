Strelow kehrt im Sprint ins Biathlon-Team zurück

Justus Strelow kehrt nach seiner Pause im Einzel für den Sprint-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen ins deutsche Aufgebot zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstagmorgen mit. Angeführt wird das Quartett von Philipp Nawrath, außerdem gehen Philipp Horn und David Zobel am Freitag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) über 10 Kilometer an den Start. Lucas Fratzscher muss entsprechend nach seinem 23. Platz aus dem Einzel im Sprint und der anschließenden Verfolgung zuschauen.

Mit den größten Medaillenchancen gehen Nawrath und Horn ins Rennen, die im Weltcup in dieser Saison bereits jeweils einmal im Sprint aufs Podest gelaufen waren. Strelow war nach der Bronzemedaille zum Auftakt in der Mixed Staffel im Einzel wegen Belastungssteuerung überraschend nicht berufen worden. Es würde "sehr, sehr viel Energie kosten, aber wir brauchen Justus im Laufe der Olympischen Spiele noch", hatte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling argumentiert: "Er ist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler dieser Mannschaft."