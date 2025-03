Sturm in Trondheim: Team-Kombination vorerst abgesagt

Wegen sturmartiger Winde ist bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim der Team-Wettkampf der Kombinierer am Donnerstag nach mehreren Verschiebungen abgesagt worden. Ob der Wettbewerb überhaupt nachgeholt wird, ist noch offen. Als Ausweichtermine kommen der Freitag und der Sonntag in Frage.