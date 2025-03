Sturmwarnung wirbelt WM-Zeitplan in Trondheim durcheinander

Wegen einer Sturmwarnung ist der Zeitplan der Nordischen SKi-WM in Trondheim für Donnerstag angepasst worden. Am frühen Morgen wird orkanartiger Wind mit Geschwindigkeiten von mehr als 120 km/h erwartet, der erst ab Mittag nachlassen soll. Vor 12.00 Uhr dürfen daher aus Sicherheitsgründen weder Zuschauer noch Athleten das Gelände am Granasen-Sportzentrum betreten.