Sturz um Sturz: Bei Langläuferin Andersson geht alles schief

Die schwedische Skilangläuferin Ebba Andersson hat in der olympischen Staffel einen mittleren Albtraum durchlebt. Die dreimalige Weltmeisterin von 2025, die an Position zwei für die Topfavoritinnen ins Rennen gegangen war, stürzte am Samstag gleich zweimal heftig - durch die vielen Schweden-Fans unter den 9000 Zuschauern in Val di Fiemme ging beide Male ein Aufschrei.

Beim zweiten Sturz überschlug sich Andersson, verlor dabei die Bindung am rechten Ski und musste auf nur einem Ski Richtung Ziel "joggen". Als dann endlich ein Betreuer mit einem Ersatzski Richtung Andersson lief, stürzte dieser ebenfalls und landete kopfüber im Schnee. Mit großem Rückstand übergab die untröstliche Andersson auf Schwedens Topstar Frida Karlsson.