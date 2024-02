Taubitz siegt in Oberhof vor Berreiter

Anzeige

Doppelsieg beim Heimspiel: Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat beim zweiten Weltcup-Wochenende in Oberhof ihren vierten Saisonerfolg gefeiert und damit die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Die 27-Jährige aus Oberwiesenthal setzte sich am Rennsteig mit 51 Tausendstel Vorsprung auf die Olympiazweite Anna Berreiter (Berchtesgaden) durch.

"Im ersten Lauf hatte ich ein paar Fehlerchen am Start, aber sonst waren die beiden Läufe schön", sagte Taubitz im ZDF: "Es macht mir echt Spaß mittlerweile, hier zu rodeln. Es war ein echt toller Sieg für mich." Taubitz hatte in der laufenden Saison in Whistler und Altenberg gewonnen, zudem lag sie im Sprint von Lake Placid vorne.

Das deutsche Duo hatte nach dem ersten Durchgang auf den Plätzen zwei und drei gelegen, fing aber die zur Halbzeit führende Österreicherin Madeleine Egle noch ab. Egle belegte mit 0,116 Sekunden Rückstand Rang drei. Merle Fräbel (Suhl), die in der Vorwoche beim ersten Oberhofer Rennwochenende ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, kam nach einem schwachen ersten Lauf diesmal nur auf Rang sechs. Melina Fischer (Zwickau) wurde Zehnte.

Bei den Männern gewann Weltmeister Max Langenhan (Friedrichroda) nach Platz zwei am Samstag immerhin den Sprint. Er setzte sich vor den Österreichern Jonas Müller und Wolfgang Kindl durch. Felix Loch (Berchtesgaden), am Samstag Dritter, kam auf Platz vier. In der Gesamtwertung liegt Langenhan drei Rennen vor dem Saisonende weiter klar vor Müller.