Team-EM: Badminton-Männer im Halbfinale

Die deutschen Badminton-Männer haben bei den Team-Europameisterschaften in Lodz das Halbfinale erreicht. Im abschließenden Vorrundenspiel setzte sich die Auswahl des Deutschen Badminton Verbandes gegen Schlusslicht Tschechien mit 4:1 durch. Als Zweitplatzierte der Vierergruppe 1 zogen die DBV-Männer dank einer 2:1-Bilanz gemeinsam mit Rekordchampion Dänemark (3:0) in die Vorschlussrunde ein. Die Skandinavier gewannen ihr drittes Match gegen Gastgeber Polen souverän mit 5:0.

Bei den Europameisterschaften, die am Sonntag enden, treten die deutschen Männer ohne ihren Spitzenspieler Mark Lamsfuß an. Die DBV-Frauen (1:1) können am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) ebenfalls das Halbfinalticket lösen. Dafür ist ein Sieg gegen das punktgleiche Schottland (1:1) Pflicht, eine Niederlage bedeutet das Aus.