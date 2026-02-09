Team-Kombi: Italien legt vor - DSV-Duo nur mit Mini-Chance

Die deutschen Skirennläufer haben bei der Olympia-Premiere der Team-Kombination nur noch eine winzige Chance auf eine Medaille. Simon Jocher gelang in der Abfahrt am Morgen ein solides Rennen, dennoch schickt er Linus Straßer mit einem Rückstand von 1,05 Sekunden auf Rang drei in den Slalom am Nachmittag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport). "Ich wollte ihm gut vorlegen, ich denke, ich kann zufrieden sein. Aber er muss jetzt schon Gas geben. Ich drücke ihm alle Daumen", sagte Jocher.

Beim ersten Teil legte der Italiener Giovanni Franzoni, der in der Spezialabfahrt am Samstag hinter dem Schweizer Franjo von Allem die Silbermedaille gewonnen hatte, die Bestzeit vor. Er war 0,17 Sekunden schneller als Alexis Monney, der gemeinsam mit Slalom-Fahrer Daniel Yule das Team Schweiz 3 bildet. Nur knapp dahinter liegt Team Schweiz 1 (+0,28 Sekunden), das aus Marco Odermatt und Slalom-Weltmeister Loic Meillard besteht.

Abfahrts-Olympiasieger Franjo von Allmen fuhr die viertbeste Zeit. Er übergibt mit einem Rückstand von 0,42 Sekunden auf die Italiener an Tanguy Nef.