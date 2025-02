Team-Kombi: Schweizer auf Goldkurs

Die Skirennläufer der Schweiz haben beste Chancen auf eine dritte Goldmedaille bei der WM in Saalbach Hinterglemm. Alexis Monney, in der Spezialabfahrt am Sonntag Dritter, legte im ersten Teil der von Nebel beeinträchtigten Team-Kombination die beste Zeit vor. Team Schweiz 2, für das Tanguy Nef den Slalom (ab 13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) bestreiten wird, liegt aber nur 0,02 Sekunden vor Schweiz 1 mit Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen und Loic Meillard, der als bester Slalom-Läufer der Eidgenossen gilt.