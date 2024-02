Team-WM: DTTB-Frauen gewinnen im Schnelldurchgang

Anzeige

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Team-WM in Südkorea auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Das Team um Vize-Europameisterin Nina Mittelham bezwang Mexiko in Busan mit 3:0. Mittelham, Xiaona Shan und die erstmals in Busan eingesetzte 17-jährige Annett Kaufmann brauchten lediglich 75 Minuten, um nach dem 3:1 gegen Polen am Freitag den nächsten Erfolg einzufahren.

"Für mich ist die Nervosität höher auf der Bank, als wenn ich selber spiele", sagte Jugend-Europameisterin Kaufmann nach ihrem ersten Einsatz in Busan. Führungsspielerin Mittelham war nach dem glatten Sieg "sehr zufrieden". Es war das erste Spiel einer deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko in der 99-jährigen Geschichte des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB).

Auch die ambitionierten deutschen Männer, die kurzfristig auf Timo Boll verzichten müssen, hatten am Freitag beim schnellen 3:0 gegen die USA einen Start nach Maß hingelegt. Die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf ist am Samstag (12.00 Uhr/Dyn) noch gegen Saudi-Arabien im Einsatz. Rekordeuropameister Boll verpasst die WM wegen einer Entzündung der Regenbogenhaut im rechten Auge.