Tiger Woods gibt Golfturnier krankheitsbedingt auf

Anzeige

Golf-Legende Tiger Woods hat beim Genesis-Invitational-Turnier in Los Angeles in der zweiten Runde aufgegeben. Das teilte die PGA via X mit. "Der Gastgeber des Turniers hat sich aufgrund einer Krankheit zurückgezogen", hieß es in der Nachricht.

Nach dem Rückzug beim US-Masters im vergangenen April hatte der 15-malige Majorchampion erst im Dezember bei seinem Einladungsturnier auf den Bahamas sein Comeback gefeiert. Am Donnerstag und Freitag war Woods erstmals wieder bei einem offiziellen PGA-Event am Start, zugleich ist er Gastgeber des Turniers.

Seit seinem Autounfall im Februar 2021, bei dem er eine schwere Beinverletzung erlitten hatte, tritt Woods nur noch bei ausgewählten Turnieren an. Er hoffe, in diesem Jahr ein Turnier pro Monat spielen zu können, sagte der einstige Ausnahmespieler im Dezember.