Tischtennis: Auch Franziska und Qiu in Singapur gescheitert

Für die deutschen Tischtennis-Asse ist das erste Grand-Smash-Turnier des Jahres beendet. Als letzte Spieler des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) schieden der Weltranglistenachte Patrick Franziska (Saarbrücken) und der zwei Plätze tiefer notierte Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) im Viertelfinale des mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Elitewettbewerbs aus.

Franziska, der im Mai vorigen Jahres als erster Deutscher in Saudi-Arabien ein Grand-Smash-Finale erreicht hatte, verlor gegen den chinesischen Weltranglistenersten Wang Chuqin 1:4 und musste damit seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Revanche für seine Endspielniederlage in Dschidda begraben. Qiu unterlag seinem französischen Europameister-Nachfolger Alexis Lebrun 2:4. Im Frauen-Turnier war die ehemalige EM-Zweite Nina Mittelham (Berlin) als beste DTTB-Spielerin bis in die zweite Runde gekommen.