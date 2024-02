Tischtennis: Boll nach WM-Aus "wieder fit"

Anzeige

Rekordeuropameister Timo Boll kehrt nach seiner kurzfristigen Absage für die Team-WM an die Tischtennis-Platte zurück. "Timo ist wieder fit. Daher haben wir alle Optionen", sagte Cheftrainer Danny Heister von Rekordmeister Borussia Düsseldorf vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn).

Boll hatte wegen einer Entzündung der Regenbogenhaut im rechten Auge auf die WM im südkoreanischen Busan verzichtet. Ohne den 42-Jährigen war die deutsche Mannschaft im Viertelfinale mit 0:3 an Taiwan gescheitert.

Für Düsseldorf sind am Donnerstag unter anderem die WM-Teilnehmer Dang Qiu (Deutschland) und Anton Källberg (Schweden) am Einsatz. Die Begegnung in Bremen ist das erste Punktspiel nach der rund dreiwöchigen WM-Pause.