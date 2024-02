Tischtennis: Deutsche Frauen gegen Schweden oder Slowakei

Anzeige

Die deutschen Tischtennisspielerinnen treffen im Achtelfinale der Team-WM in Busan/Südkorea auf Schweden oder die Slowakei. Das ergab die Auslosung am Dienstag, die beiden möglichen Gegner müssen am Mittwochmorgen zunächst in der Zwischenrunde gegeneinander antreten. Die DTTB-Frauen hatten sich als ungeschlagener Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Slowakei war schon in der Gruppe deutscher Gegner.

Auch die möglichen Kontrahenten des Männer-Teams um Dimitrij Ovtcharov werden am Dienstagnachmittag ausgelost. Mit einem Sieg im Achtelfinale würde sich das Team für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. Die Männer blieben in ihrer Gruppe ebenfalls ohne Niederlage.

Im Gegensatz zu den Männern, die in Südkorea ohne Rekordeuropameister Timo Boll spielen, hat das Frauen-Team um Nina Mittelham als EM-Sieger das Olympia-Ticket bereits sicher.