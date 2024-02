Tischtennis: Deutsche Männer gegen Singapur oder Iran

Anzeige

Die deutschen Tischtennis-Männer treffen bei ihrer Mission Qualifikation für die Olympischen Spiele im WM-Achtelfinale auf Singapur oder Iran. Das ergab die Auslosung am Dienstag, die beiden möglichen Gegner müssen am Mittwochmorgen beim Turnier in Busan/Südkorea zunächst in der Zwischenrunde gegeneinander antreten. Die DTTB-Frauen, die ebenso wie die Männer unbesiegt ins Achtelfinale einzogen, spielen gegen Schweden oder die Slowakei.

Das Team um Dimitrij Ovtcharov würde mit einem Sieg im K.o.-Spiel das Olympia-Ticket für Paris lösen. Im Gegensatz zu den Männern, die in Südkorea ohne Rekordeuropameister Timo Boll spielen, ist das Frauen-Team um Nina Mittelham als EM-Sieger bereits sicher qualifiziert.