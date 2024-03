Tischtennis: Düsseldorf im Champions-League-Finale

Anzeige

Rekordsieger Borussia Düsseldorf spielt um seinen siebten Titel in der Tischtennis-Champions-League. Angeführt von Routinier Timo Boll setzten sich die Rheinländer im Halbfinale des Final Four in Saarbrücken gegen den TTC Wiener Neustadt mit 3:1 durch. Im Endspiel an Ostermontag (14.00 Uhr/sportdeutschland.tv) geht es in einem deutschen Duell entweder gegen Gastgeber und Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken oder den TTC Neu-Ulm.

Gegen die Außenseiter aus Niederösterreich sorgten Boll, Europameister Dang Qiu und der Schwede Anton Källberg für den Sieg. Wiener Neustadt war mit dem Japaner Jin Ueda ins Halbfinale eingezogen, der Top-Spieler stand dem Klub nach seiner Rückkehr zum Bundesligisten TSV Bad Königshofen in Saarbrücken jedoch nicht mehr zur Verfügung.

Für Düsseldorf geht es insgesamt um den 13. Titel im wichtigsten Vereinswettbewerb Europas. Vor der Einführung der Champions League hatte die Borussia auch den Europapokal der Landesmeister sechsmal gewonnen. Boll (43) hat in der Champions League bereits achtmal triumphiert - einer der zahlreichen Rekorde des Ausnahmespielers.

Beim Final Four ist der Rekord-Europameister als einer der wenigen Spitzenspieler ausgeruht am Start. Seine Teamkollegen Qiu und Källberg spielten in dieser Woche noch beim WTT-Turnier in Südkorea - wie auch die Nationalspieler der Konkurrenten Patrick Franziska (Saarbrücken) oder Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm). Die Terminplanung des Weltverbands hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt.