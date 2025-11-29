Tischtennis-Pokal: Großes Auslandsinteresse durch Fan Zhendong

Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong erweist sich auch für das Pokal-Endturnier (4. Januar) in Neu-Ulm als internationaler Zuschauermagnet. Für den Auftritt des chinesischen Stars beim Final Four mit dem 1. FC Saarbrücken-TT hat das schon zuvor ungewohnt hohe Auslandsinteresse an Tickets nach Angaben des Liga-Verbandes TTBL seit der Qualifikation des Champions-League-Siegers zu Wochenbeginn nochmals angezogen.

Um Fan ist seit Bekanntgabe seines überraschenden Engagements in Saarbrücken im vergangenen Sommer nicht zuletzt bei Tausenden seiner außerhalb Chinas lebenden Landsleute ein beeindruckender Hype entstanden. Vor den bisherigen Bundesliga-Einsätzen des zweimaligen Weltmeisters erreichten seinen Verein und auch Saarbrückens Gastgeber für Auswärtsspiele Kartenbestellungen aus nahezu allen Teilen der Welt. Werder Bremen etwa erhielt für sein Heimspiel gegen Fan und Co. sogar von chinesischen Fans aus Australien Ticketanfragen.

Entsprechend rechnen die TTBL-Organisatoren auch für die Pokalendrunde mit einer hohen Zahl chinesischstämmiger Zuschauer. Als besonderer Service für Besucher aus dem Ausland erscheint das Programmheft für das Turnier außer in deutscher auch in englischer Sprache, wie am Rande einer Medienrunde am Endrundenschauplatz bekannt wurde. Mehr als einen Monat vor dem Veranstaltungstermin sind erstmals bereits mehr als 3500 der insgesamt rund 5000 Tickets vergriffen.

Saarbrücken gilt wegen Fan beim Pokal-Turnier als großer Favorit. Im Halbfinale trifft die Mannschaft von Nationalspieler Patrick Franziska, die sich ohne Fan am vergangenen Montag bei Zweitliga-Schlusslicht Union Velbert nur mit Mühe 3:2 durchsetzen konnte, auf Cupverteidiger und Meister TTF Liebherr Ochsenhausen. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln der TTC OE CTS Bad Homburg und der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell.