Tischtennis-Teams im EM-Achtelfinale gegen die Ukraine

Altmeister Timo Boll trifft mit dem deutschen Tischtennis-Team am Donnerstag im EM-Achtelfinale auf die Ukraine. Dies ergab die Auslosung nach den restlichen Vorrundenspielen am späten Dienstagabend in Malmö. Auch die deutschen Frauen müssen in der Runde der besten 16 am Donnerstag gegen die Ukraine ran. Die beiden Mannschaften des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) hatten jeweils mit zwei Siegen als Gruppensieger die K.o.-Runde erreicht.

"Die Ukraine ist nicht zu unterschätzen. Wir schauen deshalb auch gar nicht weiter in das Tableau. Wir müssen die EM von Spiel zu Spiel angehen und unsere beste Leistung abrufen", sagte Männer-Trainer Lars Hielscher. In einem möglichen Viertelfinale wären am Freitag die Slowakei oder Kroatien der Gegner, im Halbfinale droht dem Titelverteidiger ein Duell mit Portugal. Auf die hoch eingeschätzten Schweden könnten Boll und Co. erst im Endspiel am Sonntag treffen.

Die ebenfalls an Position eins gesetzten Frauen gehen den Rumäninnen bis zu einem möglichen Finale aus dem Weg. Einem Viertelfinale gegen Italien oder Tschechien könnte in der Vorschlussrunde ebenfalls ein Duell mit Portugal folgen.

"Wir haben die erste Etappe der EM souverän genommen. Wir werden aber keinen Gegner unterschätzen und konzentrieren uns im weiteren Verlauf von Aufgabe zu Aufgabe", sagte Frauen-Bundestrainerin Tamara Boros.