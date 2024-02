Tischtennis-WM: Auch die Männer verpassen eine Medaille

Anzeige

Die deutschen Tischtennisspieler haben bei der WM in Busan/Südkorea die Medaillen verpasst. Das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf unterlag im Viertelfinale Taiwan 0:3. Am Tag zuvor waren auch die Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Immerhin sicherten sich die Männer, die kurzfristig auf den erkrankten Rekordeuropameister Timo Boll hatten verzichten müssen, das Olympia-Ticket.

Gegen Taiwan verlor EM-Champion Dang Qiu zum Auftakt gegen Chuang Chih-Yuan 2:3. Anschließend hatte Dimitrij Ovtcharov die Chance auszugleichen, doch der Olympia-Dritte gab gegen Lin Yun-Ju eine 2:0-Führung aus der Hand. Patrick Franziska wiederum musste sich Kao Cheng-Jui 1:3 geschlagen geben.

Die DTTB-Frauen hatten am Donnerstag gegen Frankreich 2:3 verloren, wie bei den Männern hätte der Halbfinaleinzug mindestens Bronze garantiert.