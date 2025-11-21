Trainingssturz in Copper Mountain: Sorge um Gut-Behrami

Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain/USA verletzt. Das gab der Verband Swiss Ski bekannt. Nach ersten Erkenntnissen habe es das linke Knie der Super-G-Olympiasiegerin von Peking erwischt, in der Schweiz sollen nach ihrer Heimkehr "umfassende medizinische Untersuchungen" durchgeführt werden.

Die Tageszeitung Blick berichtet von einem "möglichen Kreuzbandriss und Meniskusschaden", sollte sich dies bestätigen, wäre die Karriere der 34-Jährigen voraussichtlich vorzeitig vorbei. Die zweimalige Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin Gut-Behrami, die im kommenden Jahr nach den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo aufhören will, stürzte am vergangenen Donnerstag im Super-G-Training in Colorado. In Copper Mountain finden ab Donnerstag vier Weltcuprennen statt.