Triathlet Hellwig gewinnt Weltcup-Sprint in Tongyeong

Der deutsche Triathlet Tim Hellwig hat das Weltcup-Sprintrennen im südkoreanischen Tongyeong gewonnen. Der 24-Jährige erreichte in 50:25 Minuten das Ziel, vier Sekunden vor dem Portugiesen Ricardo Batista. Der deutsche Meister Lasse Nygaard Priester kam mit 27 Sekunden Rückstand auf Hellwig auf Rang acht. Im Frauen-Rennen holte die einzige deutsche Starterin Anabel Knoll den 20. Platz.

Hellwig hatte bereits vor einer Woche in Chengdu/China triumphiert. Der deutsche Vize-Meister hatte sich bereits im August durch seinen siebten Platz bei einem Testevent in Paris sein Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2024 gesichert. Auch Lasse Lührs qualifizierte sich zuletzt bei der World Triathlon Championships Series (WTCS) in Pontevedra mit Rang fünf. Nun müssen beide weiter Punkte im Olympia-Ranking sammeln.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Triathlon Union (DTU) fordern eine Top-8-Platzierung der Athleten für eine Olympia-Nominierung. Zusätzlich müssen sie jedoch bis Ende Mai 2024 eine Platzierung unter den ersten 30 im Individual Olympic Qualification Ranking des Weltverbandes World Triathlon einnehmen. Dort steht Hellwig nun auf dem 18. Platz, Lührs ist Zehnter.