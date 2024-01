Trotz Doll-Aussetzer: DSV-Männer wieder auf dem Podest

Anzeige

Die deutschen Biathleten haben auch in der vierten Weltcup-Staffel des Winter das Podest erreicht. Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Philipp Nawrath belegten beim Heimspiel in Ruhpolding nach 4x7,5 Kilometern den zweiten Platz, nach zwei Strafrunden und sieben Nachladern fehlten 45 Sekunden auf die Seriensieger aus Norwegen. Über die Saison hinaus war es bereits das neunte Podest in Serie für die Auswahl des Deutschen Skiverbandes (DSV).

"Es ist doch verrückt im Biathlon, dass sowas nach so vielen Jahren noch passiert", sagte Doll nach seiner schwachen Schießleistung am ZDF-Mikrofon: "Ich habe mich in ein schnelles Schießen drängen lassen." Das könne der Ex-Weltmeister "besser. Die anderen haben bewiesen, dass sie das sehr gut können."

Startläufer Strelow diktierte von Beginn an in der Loipe das Tempo, mit nur einem Nachlader übergab er in Führung liegend an Kühn. Dieser hielt Deutschland an der Spitze, auch ein eigens verschuldeter Sturz konnte ihn nicht bremsen. Doll handelte dem DSV-Team dann beim Stehendschießen gleich zwei Strafrunden ein und warf seine Mannschaft weit zurück. Nawrath rettete mit einer tollen Aufholjagd das Podest.

Für die Männer geht es am Samstag in Bayern mit dem Sprint (14.30 Uhr) weiter, am Sonntag wartet zum Abschluss der Wettbewerbe in der Chiemgau-Arena die Verfolgung über 12,5 Kilometer (14.45 Uhr/alle ZDF und Eurosport).