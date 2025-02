Trump unterzeichnet Verbot für Transgender-Athleten

US-Präsident Donald Trump hat wie angekündigt ein Dekret unterzeichnet, das Transgender-Athleten in den USA die Teilnahme an Wettkämpfen in weiblichen Sportkategorien verbietet. "Mit diesem Erlass ist der Krieg gegen den Frauensport beendet", sagte der 78-Jährige am Mittwoch im Weißen Haus. Die Anordnung, die sofort in Kraft tritt, betrifft vor allem den Highschool-, Universitäts- und Breitensport.