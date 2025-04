TTBL: Weltranglistensechster Calderano verlässt Ochsenhausen

Tischtennis-Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen muss den Abschied von Starspieler Hugo Calderano verkraften - zumindest vorerst. Wie die TTF mitteilte, werde sich die Nummer sechs der Weltrangliste "komplett auf seine internationale Einzelkarriere" konzentrieren und in der kommenden Saison nicht mehr in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) spielen. Der Brasilianer, der schon von 2014 bis 2021 dort gespielt hatte und 2023 zurückgekehrt war, bleibt immerhin Teil der Trainingsgruppe in Ochsenhausen.

"Ochsenhausen war in den letzten elf Jahren mein Herzensverein und wird es auch bleiben, daher fällt mir der Abschied schwer", sagte Calderano. Er hatte Ochsenhausen als tragende Säule Anfang Januar zum Sieg im Final-Four des TTBL-Pokals geführt, in der Liga weist der 28-Jährige in dieser Spielzeit die starke Bilanz von 17:1 Siegen auf.

Auch dank ihm spielt der Tabellenzweite Ochsenhausen im Halbfinale ab Donnerstag (18.00 Uhr/Dyn) in der Wiederauflage des Pokalfinals gegen den 1. FC Saarbrücken um den Einzug ins Endspiel. Den Blick richtet der Olympia-Vierte von Paris vor seinem Abschied noch voll auf den möglichen Gewinn des Doubles. Er "vergesse nicht, dass wir gemeinsam in der Bundesliga noch um den letzten Titel kämpfen. Darauf liegt nun mein voller Fokus", sagte Calderano.