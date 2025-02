Turn-Skandal: Frühere Biles-Trainerin übernimmt in Stuttgart

Deutschlands Turn-Hoffnung Helen Kevric wird nach den öffentlich gewordenen Missständen unter anderem am Bundesstützpunkt in Stuttgart von einer prominenten Trainerin auf die Heim-EM vorbereitet. Die US-Amerikanerin Aimee Boorman, die von 2005 bis 2016 US-Superstar Simone Biles persönlich betreute, wird ab Anfang März am Kunst-Turn-Forum tätig sein. "Sie füllt damit eine vakante Trainer-Position aus", teilte der Schwäbische Turnerbund (STB) am Freitag mit.

In Stuttgart hatte es zuletzt Freistellungen gegeben. Kurz vor dem Jahreswechsel hatten mehrere zumeist zurückgetretene Auswahl-Turnerinnen schwerwiegende Vorwürfe gegen die Arbeit am Bundesstützpunkt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt erhoben, unter anderem beklagten sie "systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch".

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) stellte daraufhin zwei Übungsleiter frei und beauftragte eine Frankfurter Kanzlei mit der Untersuchung. Anschließend soll eine Aufarbeitung durch einen unabhängigen Expertenrat erfolgen.

Boorman, die unter anderem auch bei Olympia 2016 als Cheftrainerin für das US-Team verantwortlich war, wird zunächst für fünf Monate die Trainingsgruppe um Kevric und Marlene Gotthardt als Honorar-Coach übernehmen. In diese Zeit fällt unter anderem die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Leipzig (26. bis 31. Mai). Die 16 Jahre alte Kevric war bei den Olympischen Spielen in Paris Sechste am Stufenbarren und Achte im Mehrkampf geworden.