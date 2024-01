Turner und Turnerin des Jahres: Dauser und Seitz gewählt

Anzeige

Lukas Dauser und Elisabeth Seitz haben sich bei der Wahl zu Deutschlands Kunstturner und Kunstturnerin des Jahres durchgesetzt. Barren-Weltmeister Dauser lag bei der Abstimmung von Journalisten und Fans mit 55,97 Prozent klar vorne.

Bei den Frauen fiel die Entscheidung vergleichsweise enger aus. Seitz, EM-Dritte am Stufenbarren, sicherte sich 35,41 Prozent der Stimmen die Auszeichnung, auf Rang zwei landete Vorjahressiegerin Emma Malewski (24,25 Prozent). Die Ehrung des Duos erfolgt am Donnerstag beim Feuerwerk der Turnkunst in Leipzig.