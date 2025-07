TV: Bazargani wird König-Nachfolgerin

Die Nachfolgerin von Norbert König steht fest: Maral Bazargani (35) wird ab sofort als Moderatorin durch die Leichtathletik-Übertragungen des ZDF führen. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Die ehemalige 400-m-Läuferin wird erstmals am kommenden Sonntag beim ISTAF in Berlin (ab 15.45 Uhr) in ihrer neuen Rolle im Einsatz sein, danach folgen die deutschen Meisterschaften eine Woche später und das Highlight des Jahre - die WM in Tokio (13. bis 21. September).