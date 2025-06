US Open: Jäger zum Auftakt hinten dran

Holpriger Start für Stephan Jäger: Der deutsche Profigolfer hat bei den US Open zum Auftakt noch reichlich Raum für Verbesserungen gelassen. Nach einer Runde mit 73 Schlägen geht der 36-Jährige als geteilter 49. auf die zweite Runde. Ein Double Bogey schon am vierten Loch warf ihn früh zurück.

Jäger liegt auf dem Par-70-Kurs in Oakmont/Pennsylvania bereits sieben Schläge hinter der Spitze zurück und benötigt eine Steigerung, um nicht am Cut zu scheitern. In Führung liegt der US-Amerikaner J.J. Spaun, der eine 66 spielte, gefolgt vom Südafrikaner Thriston Lawrence.

Jäger ist der einzige Deutsche, der beim dritten Major des Jahres startet. Bei der PGA Championship vor gut einem Monat war er nach starkem Auftakt geteilter 70. geworden.