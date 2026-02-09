USA in der Team-Kombination mit Shiffrin und Johnson

Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann bekommen in der Team-Kombination am Dienstag (10.30/14.00 Uhr, ZDF und Eurosport) wie erwartet größtmögliche Konkurrenz. Die USA schicken Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson und Slalom-Königin Mikaela Shiffrin, erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcup-Geschichte, an den Start. Das Duo gewann 2025 den WM-Titel und gilt auch in Cortina d'Ampezzo als haushoher Favorit.

Für Shiffrin, die 108 Weltcupsiege und zwei olympische Goldmedaillen (2014 und 2018) gefeiert hat, ist es der erste Start bei den Winterspielen 2026. "Sie fährt auf einem anderen Level", sagt Aicher anerkennend über den Star des US-Skiteams. Shiffrin (30) ist wie Aicher für den Slalom (ab 14.00 Uhr) eingeplant. Johnson, die Aicher am Sonntag in der Spezialabfahrt um die Winzigkeit von 0,04 Sekunden geschlagen hatte, fährt wie Weidle-Winkelmann am Vormittag die Abfahrt.

Für Shiffrin wird es auch darum gehen, in Cortina die Erfahrung von Peking 2022 abzuschütteln. Bei sechs Starts in China sprang keine einzige Medaille heraus. Die Team-Kombination wird in diesem Jahr zum ersten Mal bei Olympischen Spielen gefahren.