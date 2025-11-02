Anzeige
BUNDESLIGA LIVE auf joyn, IN SAT.1 und AUF RAN.DE

VAR-Krise in der Bundesliga: Vertrauen in Schiedsrichter und Technik schwindet weiter – "definitiv nicht mehr hinnehmbar"

  • Veröffentlicht: 02.11.2025
  • 11:52 Uhr
  • ran.de

Die Schiedsrichter, der VAR und die Technik - in der Bundesliga wurde über eine Vielzahl von Entscheidungen diskutiert.

Oke Göttlich regte sich über das "Ärgernis" auf, Horst Heldt verstand "es nicht mehr", Dino Toppmöller wollte das alles "nicht mehr hinnehmen" - die Schiris, die Videoassistenten und die Technik sorgten am 9. Spieltag für so viel Zoff in der Fußball-Bundesliga, dass Trainer Mitch Kniat vom Zweitligisten Arminia Bielefeld bereits für die ultimative Lösung plädierte: "Dann lasst uns ohne Schiedsrichter spielen - und dann entscheide ich."

Spätestens der Sarkasmus Kniats machte klar, dass sich die Referees derzeit nicht aus der anhaltenden Debatte um ihre Leistungen befreien können.

Schon beim DFB-Pokal unter der Woche standen die Unparteiischen wegen ihrer Entscheidungen ohne den in der zweiten Runde noch fehlenden VAR im Mittelpunkt, dazu kam zuletzt heftige Kritik von prominenten Ex-Schiedsrichtern wie Markus Merk und Urs Meier.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

VAR sorgt für Aufregung: Bundesliga-Stars platzt der Kragen

Am Samstag platzte Profis, Trainern und Funktionären erneut der Kragen. "Das zieht sich die letzten Wochen schon durch, und das ist definitiv nicht mehr hinnehmbar", schimpfte Trainer Toppmöller nach dem 1:1 (0:1) von Eintracht Frankfurt beim 1. FC Heidenheim bei Sky.

Die Schelte richtete sich an Christian Dingert: Elye Wahi hatte getroffen (23.), doch der Schiri hatte Sekunden zuvor wegen eines vermeintlichen Fouls von Arthur Theate abgepfiffen. "Wieso haben wir den Videoschiedsrichter? Genau wegen solchen Fällen. Dann lass es laufen und schau es dir an", moserte Toppmöller.

Deutliche Wort fanden auch die Protagonisten von Union Berlin im Anschluss an das 0:0 gegen den SC Freiburg. "Wo kommen wir eigentlich hin?", fragte der aufgebrachte Sportchef Heldt in Richtung des VAR: "Ich verstehe es nicht mehr. Entweder es ist Abseits oder es ist kein Abseits. Ob passiv oder aktiv interessiert nicht, warum mischt er sich da ein?"

Was war passiert? In der 63. Minute hatte Andrej Ilic die vermeintliche Führung erzielt. Nach langer Überprüfung schickte der Videoassistent Schiedsrichter Sören Storks an die Seitenlinie, um sich die Aktion selbst anzuschauen. Letztlich erkannte er den Treffer ab, weil Rani Khedira im aktiven Abseits gestanden haben soll.

Steffen Baumgart hatte für diese Entscheidung nur Hohn und Spott übrig. "Am Ende ist es so, dass wir immer eine Begründung finden, warum so ein Tor nicht zählt", wetterte der Berliner Coach: "Ganz wichtig am Ende war die Gelbe Karte für den Trainer, weil er nicht erkannt hat, dass der Ball gespielt wird."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

VAR versagt erneut – Göttlich und Hamann sprechen von Skandal

Wichtig wäre für Göttlich, dass sich die Investition in die halbautomatische Abseitserkennung endlich lohnen würde.

"Selbstverständlich ist das ein Ärgernis", sagte der Präsident des FC St. Pauli, in dessen Stadion die Technik angeblich zum dritten Mal in Folge nicht funktioniert hat, nach dem 0:4 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach: "Man bezahlt, um etwas zu bekommen. Wenn man das nicht bekommt, muss man die Frage stellen dürfen, ob man das Geld irgendwann zurückbekommt."

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sprach in diesem Zusammenhang von "Wettbewerbsverzerrung", Kniat hatte ein paar Stunden später wegen eines nicht gegeben Handelfmeters in der Partie bei Darmstadt 98 (2:2) am "Nitro"-Mikro endgültig die Faxen dicke: "Bevor der Videoassistent eingreift, nehme ich mir lieber eine Packung Süßes für einen Euro. Das bringt mir mehr, als wenn der Schiri rausgeht."

Mehr News und Videos
FC Bayern München Annual Meeting 2025
News

Bayern-JHV LIVE: Hainer wiedergewählt - neue Rekorde

  • 02.11.2025
  • 13:35 Uhr
Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen
News

Bayern erwirtschaften Gewinn

  • 02.11.2025
  • 13:14 Uhr
Neuer Bayern-Partner: Emirates
News

FC Bayern: Dreesen kontert Kritik an Sponsoringvertrag

  • 02.11.2025
  • 13:01 Uhr
GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs. Bayer 04 Leverkusen 01.11.2025, Allianz Arena, Muenchen, GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs. Bayer 04 Leverkusen, im Bild Jubel nach dem Tor zum 1-0 durch Serge Gnabry...
News

Bayerns Statement-Sieg: Kompany hat eine neue Waffe

  • 02.11.2025
  • 12:45 Uhr
Bayern-Präsident Herbert Hainer
News

Bayern-Präsident Hainer wiedergewählt

  • 02.11.2025
  • 12:41 Uhr
Präsident Herbert Hainer bei der Jahreshauptversammlung
News

Weltrekord ausgebaut: FC Bayern bei 432.500 Mitgliedern

  • 02.11.2025
  • 12:02 Uhr
Cottbus-Leipzig
News

DFB-Pokal: Fan nach Zusammenbruch verstorben

  • 02.11.2025
  • 10:37 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 02.11.2025
  • 10:36 Uhr
Tristesse: St. Pauli steckt in der Krise
News

St. Pauli am Boden: "So kann es nicht weitergehen"

  • 02.11.2025
  • 10:33 Uhr
imago images 1068340604
News

Real Madrid: Weltmeister nennt Vini Jr. "unerträglich"

  • 02.11.2025
  • 10:32 Uhr