Viermal Oberstdorf: Kombinierer-Team sorgt für Kuriosum

Die deutsche Staffel wird zum reinen Oberstdorf-Express: Mit gleich vier Athleten aus der bayerischen Wintersport-Hochburg gehen die deutschen Kombinierer in den Team-Wettbewerb der WM in Trondheim. Bundestrainer Eric Frenzel gab WM-Neuling Wendelin Thannheimer den Vorzug vor dem Schwarzwälder Manuel Faißt.

Damit tritt Thannheimer am Donnerstag (11.30 Uhr Springen/15.50 Uhr Skilanglauf) mit Olympiasieger Vinzenz Geiger, Julian Schmid und Johannes Rydzek an - das gesamte Quartett kommt vom Skiclub Oberstdorf.

"Das ist supercool, auch für unseren früheren Heimtrainer Thomas Müller, der unglaubliche Arbeit geleistet hat", hatte Schmid vor der WM gesagt: "Das gibt es nicht so häufig, dass viele Leute aus dem gleichen Ort und gleichen Skiclub da hinfahren." Besagter Müller war 1988 Olympiasieger mit dem deutschen Team.

Es ist die vorerst letzte Staffel bei Weltmeisterschaften, 2027 steht der reine Männer-Mannschaftswettbewerb in Falun nicht im Programm. Titelverteidiger in Trondheim ist Norwegen, Deutschland triumphierte zuletzt 2017 in Lahti - damals war schon Rydzek dabei.