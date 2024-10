Vize-Europameister Duda überrascht weiter

Tischtennis-Profi Benedikt Duda hat nach seinem Silbercoup bei der EM erneut bestechende Form bewiesen. Beim WTT-Champions-Turnier im französischen Montpellier gelang dem 30-Jährigen die nächste Überraschung gegen den Weltranglistenvierten Liang Jingkun: Duda bezwang den an Nummer zwei gesetzten Chinesen im Viertelfinale klar 3:0 (11:9, 11:9, 11:7).

Im Halbfinale des mit 500.000 US-Dollar dotierten Turniers könnte der Linkshänder aus Bergneustadt auf Nationalmannschaftskollege Patrick Franziska (Saarbrücken) treffen, wenn dieser am Samstagabend im Viertelfinale die Nummer acht der Welt, Tomokazu Hariomto (Japan), besiegt. Duda hat es in seiner bisherigen Karriere noch nie in die Medaillenränge bei einem Champions-Turnier geschafft.

Bereits am Freitag im Viertelfinale hatte Duda überzeugt und gegen den mehrmaligen Afrikameister Quadri Aruna aus Nigeria keinen Satz abgegeben. Vor sechs Tagen hatte sich Duda bei der Europameisterschaft in Linz nach einem sensationellen Siegeszug erst im Endspiel dem Franzosen Alexis Lebrun geschlagen geben müssen.