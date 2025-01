Waldbrände: Genesis Invitational nicht in Los Angeles

Die Waldbrände im Großraum Los Angeles zwingen das Genesis Invitational zu einem Umzug. "Der Fokus der PGA Tour liegt weiterhin auf der Sicherheit und dem Wohlergehen derjenigen, die von der beispiellosen Naturkatastrophe betroffen sind", teilten die Veranstalter des Golf-Turniers am Donnerstag mit. "In den kommenden Tagen" solle ein neuer Austragungsort für das Event, das weiterhin vom 13. bis 16. Februar stattfinden soll, bekannt gegeben werden.

Ursprünglich sollte das von Tiger Woods mitveranstaltete Turnier im Riviera Country Club in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, über die Bühne gehen. Dort sollen auch bei den Olympischen Sommerspielen 2028 die Golf-Medaillen vergeben werden. Die Anlage wurde bei den Bränden nicht beschädigt, lag aber genau innerhalb der Evakuierungszone.

"Wir konzentrieren uns im Moment nicht wirklich auf das Turnier", hatte Woods am Dienstag betont: "Es gibt so viele andere Dinge, die wichtiger sind als das. Es geht mehr darum, was wir tun können, um allen zu helfen, die zu kämpfen haben, die ihr Zuhause verloren haben und deren Leben sich verändert hat."