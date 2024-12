Weidle wegen Krankheit nicht am Start

Skirennläuferin Kira Weidle-Winkelmann hat ihre Teilnahme an der ersten Weltcup-Abfahrt der Saison krankheitsbedingt abgesagt. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, hat sich die 28 Jahre alte gebürtige Stuttgarterin einen Magen-Darm-Infekt zugezogen.

Bereits beim Abschlusstraining war Weidle nicht am Start gewesen, in den ersten beiden Trainingsläufen hatte sie die Ränge vier und acht belegt. Am Sonntag findet in Beaver Creek noch der erste Super-G der Saison statt.