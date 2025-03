Weikert zu Investitionspaket: "Sport muss mitgedacht werden"

Thomas Weikert erhofft sich vom geplanten Investitionspaket für Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 500 Milliarden Euro positive Auswirkungen auf den Sportbetrieb. "Wir brauchen dringend Verbesserungen in unserer Infrastruktur, der Sport muss in diesem Investitionspaket zwingend mitgedacht werden", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB): "In einer Zeit epochaler weltpolitischer Veränderungen ist es wichtig, dass die zukünftigen Koalitionspartner neben den notwendigen Aufwendungen für unsere Verteidigung auch ein umfangreiches Finanzpaket für Investitionen und Strukturverbesserungen in Deutschland vereinbart haben."

Über die am Dienstag in der dritten Runde der Sondierungsgespräche zwischen den zukünftigen Regierungsparteien CDU/CSU und SPD beschlossene Maßnahme soll schon am 13. und 17. März im Bundestag beraten und abgestimmt werden. Das Paket biete "die große Chance, die dringend notwendigen Strukturverbesserungen im deutschen Sport deutlich voranzubringen", teilte der DOSB mit, der zuletzt einen Investitionsstau bei der Sportinfrastruktur in Höhe von mindestens 31 Milliarden Euro ermittelt und deshalb in einem breiten Bündnis die Bundespolitik dazu aufgefordert hatte, mindestens eine Milliarde Euro im Jahr zu investieren.

"Nicht zuletzt in Hinblick auf die beabsichtigte Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland wäre dies für das ganze Land von größter Bedeutung", betonte Weikert.