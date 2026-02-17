Weiß muss warten: Olympische Aerials-Qualis abgesagt

Starker Schneefall in Livigno wirbelt bei den Olympischen Winterspielen den Qualifikations-Zeitplan der Freestyle-Skier in der Disziplin Aerials durcheinander. Nachdem am Dienstagmittag bereits die Vorausscheidung der Männer auf Mittwoch verlegt worden war, wurde am Nachmittag auch die Qualifikation der Frauen, bei der die deutsche Freeskierin Emma Weiß an den Start gegangen wäre, für Dienstag endgültig abgesagt. Zuvor war die Frauen-Quali, die ursprünglich um 10.45 Uhr hätte beginnen sollen, mehrfach nach hinten verschoben worden.

Die Männer wären ursprünglich am Dienstag um 13.30 Uhr an der Reihe gewesen. Zu welchem Zeitpunkt genau Männer und Frauen ihre Vorausscheidung nun bestreiten werden, stand zunächst noch nicht fest. In Livigno ist auch für die kommenden Tage Schneefall vorhergesagt.

Dem Wetter zum Opfer fiel am Dienstag auch das Finale der Snowboarderinnen im Slopestyle, für das sich die Deutsche Annika Morgan qualifiziert hatte. Der Wettkampf hätte im Livigno Snow Park um 13.00 Uhr beginnen sollen. Wann die Entscheidung nachgeholt wird, ist noch offen.